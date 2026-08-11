/Bashar Al Assad: മുൻ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബാഷർ അൽ അസദിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു

സിറിയയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബഷർ അൽ-അസാദിനും ഇളയ സഹോദരൻ മഹർ അൽ-അസാദിനും സിറിയൻ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആഭ്യന്തരയുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
അസാദിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ അസാദിന്റെ ബന്ധു ആതെഫ് നജീബിനും കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻ തലവനാണ് ബഷർ അൽ-അസാദിന്റെ സഹോദരൻ മഹർ അൽ-അസാദ്.
14 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന സിറിയൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് അരലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് ഇവരാണ് കാരണക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ആതെഫ് നജീബ് 15 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ മനപ്പൂർവം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.
2011ൽ സിറിയയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും പിന്നീട് രൂക്ഷമായ ആഭ്യന്തയുദ്ധത്തിനും കാരണമായത് ഇവരുടെ ഭരണകാലത്തെ അടിച്ചമർത്തലുകളാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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