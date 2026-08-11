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Bashar Al Assad: മുൻ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബാഷർ അൽ അസദിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു

Sentenced To Death: അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആഭ്യന്തരയുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 11, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:26 PM IST
Bashar Al Assad: മുൻ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബാഷർ അൽ അസദിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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