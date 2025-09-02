English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Belgium To Recognize Palestine: ബെൽജിയം യുഎന്നിൽ പലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കും; ഇസ്രായേലിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

 ബെൽജിയം പലസ്തീനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കും. ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാക്സിം പ്രെവോട്ട്.  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:01 PM IST
  • ബെൽജിയം പലസ്തീനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കും
  • ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും
  • പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പലസ്തീൻ

Belgium To Recognize Palestine: ബെൽജിയം യുഎന്നിൽ പലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കും; ഇസ്രായേലിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

വരാനിരിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബെൽജിയം പലസ്തീനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാക്സിം പ്രെവോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹമാസ് അനുകൂലികൾ നടത്തുന്ന യഹൂദവിരുദ്ധതയും ഭീകരവാദത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതും ശക്തമായി അപലപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"യുഎൻ സമ്മേളനത്തിൽ പലസ്തീനെ ബെൽജിയം അംഗീകരിക്കും. ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹമാസ് അനുകൂലികളുടെ ഏതൊരു ജൂതവിരുദ്ധതയും ഭീകരതയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ശക്തമായി അപലപിക്കപ്പെടും" എന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. 

ALSO READ:ഇന്ത്യ-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം; നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക്

ബെൽജിയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, വംശഹത്യ, കുടിയിറക്കം, പട്ടിണി, അധിനിവേശം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനായ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാത തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ പിന്തുടരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

BelgiumGaza - Israel WarIsrael Palestine

