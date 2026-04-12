Iran Israel Conflict: ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ തുടരും: ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

ടെൽഅവീവ്: ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നെതന്യാഹു ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇറാൻ നമ്മെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഇറാനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. കനത്ത പ്രഹരം ഇറാന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല നേരിട്ടുള്ള സാധന ചർച്ചകൾക്കായി ലബനൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026
