CBSE Class 12 Exams: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം; ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി

ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി. ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളാണ് സിബിഎസ്ഇ റദ്ദാക്കിയത്. നാളെ, മാർച്ച് 16 മുതൽ ഏപ്രിൽ 10 വരെയുള്ള പരീക്ഷകളാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്കൂളുകളുമായും അധികൃതരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികൾക്കും കോൺസുലേറ്റുകൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾക്കും തീരുമാനം കൈമാറിയതായും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
അക്കാദമിക് നിലവാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. പ്രസ്താവനയിലൂടെ ബോർഡ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഫലപ്രഖ്യാപനം, മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ യഥാസമയം വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിക്കുമെന്നും പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോ. സന്യം ഭരദ്വാജ് അറിയിച്ചു.
