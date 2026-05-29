/Blue Origin Glenn Rocket: ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ‘ന്യൂ ഗ്ലെൻ’ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരെന്ന് കമ്പനി

Blue Origin Glenn Rocket Explodes: "ഹോട്ട്ഫയർ ടെസ്റ്റിനിടെ (hotfire test) ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നേരിട്ടു" എന്ന് കമ്പനി എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ‘ന്യൂ ഗ്ലെൻ’ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ് കനാവറലിലുള്ള ലോഞ്ച് പാഡിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പരീക്ഷണത്തിനിടെ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ (Blue Origin) ‘ന്യൂ ഗ്ലെൻ’ റോക്കറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. എന്നാൽ അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. "ഹോട്ട്ഫയർ ടെസ്റ്റിനിടെ (hotfire test) ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നേരിട്ടു" എന്ന് കമ്പനി എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more.— Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026
Another angle of the moment Blue Origin's New Glenn explodes on launchpad in Cape Canaveral, Florida. https://t.co/HmYt6Nm1fs pic.twitter.com/omwNBDHsTn— Open Source Intel (@Osint613) May 29, 2026
ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ എതിരാളികളായ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ (SpaceX) സ്ഥാപകൻ ഇലോൺ മസ്ക്, ഈ അപകടം "വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി" എന്ന് പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ, 98 മീറ്റർ (321 അടി) ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് പുക ഉയരുന്നതും, നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് വൻ അഗ്നിഗോളമായി മാറി പൂർണ്ണമായി കത്തുന്നതും കാണാം.
കേപ് കനാവറലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ഫ്ലോറിഡ കോൺഗ്രസ് അംഗമായ മൈക്ക് ഹാരിഡോപോളോസ്, സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് നാസ (NASA) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാനുമായി സംസാരിച്ചതായി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. "ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. വേഗത്തിൽ ഇടപെട്ട അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ലോഞ്ച് ക്രൂവിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു," ഹാരിഡോപോളോസ് പറഞ്ഞു.
I’ve already spoken with @NASAAdmin Jared Isaacman regarding the explosion of Blue Origin’s New Glenn rocket tonight at Cape Canaveral’s Space Force Station. I am grateful there were no reported injuries and thankful for the first responders, engineers, and launch crews who acted… https://t.co/m0IAerHZan— Congressman Mike Haridopolos (@RepHaridopolos) May 29, 2026
ശതകോടീശ്വരൻ ജെഫ് ബെസോസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സ്ഫോടനം. കമ്പനിയുടെ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ്. "അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോഴായിട്ടില്ല, എങ്കിലും അതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു," സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ജെഫ് ബെസോസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ലൂണാർ ലാൻഡർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാസയും ബ്ലൂ ഒറിജിനും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഈ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് നാസ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി ഐസക്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. "ബഹിരാകാശയാത്രകൾ അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ഭാരമേറിയ പുതിയ ലോഞ്ച് റോക്കറ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് കഠിനമായ കാര്യമാണ്," അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.