  Sydney Bondi Beach Shooting: ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനും; ഹനൂക്ക ചടങ്ങിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി

Sydney Bondi Beach Shooting: ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനും; ഹനൂക്ക ചടങ്ങിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി

Bondi Beach Shooting: ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനും ചേർന്നാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:06 AM IST
  • ആഘോഷച്ചടങ്ങുകൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ബീച്ചിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്
  • ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേർക്കാണ് അക്രമികൾ വെടിയുതിർത്തത്

  1. Sydney Shooting: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നിയിൽ വെടിവെപ്പ്; 10 മരണം, ആക്രമണം ജൂതരുടെ ആഘോഷപരിപാടിക്കിടെ

Sydney Bondi Beach Shooting: ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനും; ഹനൂക്ക ചടങ്ങിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി

സിഡ്നി: സിഡ്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ജൂതരുടെ ആഘോഷമായ ഹനൂക്കയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതൊരു ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആക്രമണം നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനും ചേർന്നാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അൻപത് വയസ്സുകാരനായ അക്രമിക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു, ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരനായ മകൻ നിലവിൽ ​ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാണ്.

ആഘോഷച്ചടങ്ങുകൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ബീച്ചിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്. ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേർക്കാണ് അക്രമികൾ വെടിയുതിർത്തത്. സംഭവത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അദ്ദേഹം ബോണ്ടി ബീച്ചിലെത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

ALSO READ: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നിയിൽ വെടിവെപ്പ്; 10 മരണം, ആക്രമണം ജൂതരുടെ ആഘോഷപരിപാടിക്കിടെ

ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനതയോട് ഇന്ത്യ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെടിവയ്പ്പാണിത്. അക്രമികൾ ഒന്നിലധികം തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേസമയം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

സിഡ്‌നി ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് കമ്മീഷണർ മാൽ ലാൻയൻ, കുറഞ്ഞത് 29 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലക്ഷ്യമിട്ട പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവവും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ രീതിയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇതിനെ ഭീകരാക്രമണമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ലാൻയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അക്രമികളിൽ ഒരാളുടെ കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഫോടകവസ്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംശയാസ്പദമായ നിരവധി വസ്തുക്കൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും ഇവ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ജൂതരുടെ ആഘോഷമായ ഹനൂക്കയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് തോക്കുധാരികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

