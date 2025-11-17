Indian Pilgrims Accident Mecca: മക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടു; 40 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ദുബായ്: മക്കയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ 40 ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാത്രി ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർത്ഥാടകരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.
മരിച്ചവരിൽ 11 സ്ത്രീകളും 10 കുട്ടികളുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ബസ് കത്തിയ നിലയിലായതിനാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായും വിവരമുണ്ട്.
