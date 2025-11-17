English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Indian Pilgrims Accident Mecca: മക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടു; 40 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Indian Pilgrims Accident Mecca: മക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടു; 40 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഉംറ തീർത്ഥാടകരാണ് ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:03 AM IST
  • മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
  • ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Indian Pilgrims Accident Mecca: മക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടു; 40 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ദുബായ്: മക്കയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ 40 ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാത്രി ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ‌ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർത്ഥാടകരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. 

മരിച്ചവരിൽ 11 സ്ത്രീകളും 10 കുട്ടികളുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ബസ് കത്തിയ നിലയിലായതിനാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ‌ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായും വിവരമുണ്ട്. 

Accident newsMecca AccidentBus accidentമക്കയിൽ വാഹനാപകടംഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

