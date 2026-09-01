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California Double Murder Case: കൊലയ്ക്ക് തലേദിവസവും മൂവരും ഒരുമിച്ചു സിനിമ കണ്ടു; ഓണത്തിനുള്ള വസ്ത്രം നൽകാൻ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപാതകം

Double Murder Case: കൊലയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പും സ്‌നേഹത്തോടെ ഇടപെട്ടു; ഓണത്തിനുള്ള വസ്ത്രം നൽകാൻ അഞ്ജനയെ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപാതകം

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 01, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:22 PM IST
California Double Murder Case: കൊലയ്ക്ക് തലേദിവസവും മൂവരും ഒരുമിച്ചു സിനിമ കണ്ടു; ഓണത്തിനുള്ള വസ്ത്രം നൽകാൻ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപാതകം
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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