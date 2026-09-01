/California Double Murder Case: കൊലയ്ക്ക് തലേദിവസവും മൂവരും ഒരുമിച്ചു സിനിമ കണ്ടു; ഓണത്തിനുള്ള വസ്ത്രം നൽകാൻ വിളിച്ചുവരുത്തി കൊലപാതകം

കാലിഫോർണിയ: രണ്ടു മലയാളികൾ കാലിഫോർണിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മൂവരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നും. കൊലപാതകത്തിനു തലേദിവസവും മൂവരും ഒന്നിച്ച് സിനിമ കണ്ടിരുന്നതായും ഉല്ലാസവതികളായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കള് പോലീസിന് നല്കുന്ന മൊഴി.
അനില എത്തിയത് കൊലചെയ്യാൻ ആണെന്നതറിയാതെ ആന് വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ഹൃദ്യമായിട്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. മൂവരും കുറച്ചു മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വരെ ഒരേ അപാര്ട്മെന്റില് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് ആന് മേരി മാത്യു 10 കിലോമീറ്റര് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. ഇവിടെയാണ് അനില കൊലപാതകത്തിനായി ആദ്യമെത്തിയത്. ആ സമയത്ത് ആന് ബന്ധുവുമായി ഫോണില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അനിലയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് താന് കേട്ടതെന്നും ആൺ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബന്ധു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവര്ക്കിടയില് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആ സംഭാഷണത്തില് നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ഒരേ അപാര്ട്മെന്റില് താമസിച്ചിരുന്ന അഞ്ജനയെ അനില താഴേക്ക് വിളിച്ച് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. അത് ഓണാഘോഷത്തിനായി ഇവര് തയ്ക്കാന് നല്കിയ വസ്ത്രം ലഭിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാണ് അഞ്ജനയെ താഴേക്ക് വിളിച്ചത്. ഇവര് തമ്മില് അതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല് യാതൊരു അസ്വാഭാവികതയും കൂടാതെയാണ് അഞ്ജന താഴേക്ക് പോയതെന്നാണ് ഭര്ത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഈ സമയത്ത് ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്ന തന്നോട് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അഞ്ജന അനിലക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം അഞ്ജന താഴെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
അഞ്ജനയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതറിയിക്കാനായി ആനിന്റെ ഭർത്താവ് വിളിച്ചിട്ടും ഫോൺ എടുക്കാത്തതിനാൽ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാണുന്നത്. ആന് ഫ്ളാറ്റില് കുത്തേറ്റ് ചോരവാര്ന്ന് നിലയില് കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭര്ത്താവ് മൊഴി നല്കിയത്. ആനിന്റെ ഫോണും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അനില കൊണ്ടുപോയതാകാം എന്നാണ് സൂചന.
ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളെ കൊന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിലും വര്ക് പെര്മിറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിലും അനില അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അറസ്റ്റുചെയ്ത അനിലയെ പോലീസ് സാന്ഹോസെ സൈക്ലിക് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് സൂചന. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതികളില് ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പൂര്ത്തിയായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം വ്യാഴാഴ്ച നടത്തും. ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ചയോടുകൂടി എംബസിയില് പേപ്പറുകള് പൂര്ത്തിയാകും. തുടർന്ന് ഈയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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