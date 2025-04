Canada Condemns Pahalgam Attack: മുപ്പത് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മൗനം, ഒടുവിൽ പ്രതികരണം; പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് കാനഡ

ഒട്ടാവ: മുപ്പത് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മൗനത്തിന് ശേഷം പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് കാനഡ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർനി പറഞ്ഞു. സാധാരക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഈ ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ഇരകളായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. സാധാരണക്കാരെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ചിന്താശൂന്യവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ ഈ ഭീകരാക്രമണത്തെ കാനഡ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇരകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. - കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

I am horrified by the terrorist attack in Jammu and Kashmir, a senseless and shocking act of violence that has killed and injured innocent civilians and tourists.

Canada strongly condemns this terrorist attack. We offer our condolences to the victims and their families.

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 23, 2025