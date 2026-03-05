English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CBSE Exams Postponed: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ 10,12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം; സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു

CBSE Exams Postponed: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ 10,12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം; സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു

CBSE Exams Postponed: പത്താം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാസം 11 വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:11 PM IST
  • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
  • നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചത്

CBSE Exams Postponed: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ 10,12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം; സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. പത്താം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാസം 11 വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചത്. ബഹ്‌റൈൻ, ഇറാൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോർഡുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഈ തീരുമാനം ബാധകമാണ്. 

വരും ദിവസങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും യോഗം ചേരുമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ പുതുക്കിയ തീയതികളും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂവെന്നും സിബിഎസ്ഇ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പരീക്ഷകളെല്ലാം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ബാധകമാണെന്നും സിബിഎസ്ഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

