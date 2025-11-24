Palestine: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ല; ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷം തുടരുന്നു

ഗാസ: ആറ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അംഗീകരിച്ച ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാതെ ഇസ്രയേലും ഹമാസും. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ നിരരവധി പേരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണ പ്രദേശങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മൂന്ന് പലസ്തീനികളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഖാൻ യൂനിസിന് അടുത്ത് നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റോയ്ട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
രണ്ട് വർഷം നീണ്ട യുദ്ധം പലസ്തീൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസും ഇസ്രായേലും ഒക്ടോബർ 9 ന് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരാറിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി അവശേഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരാറിലെ നിലവിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതകളുടെ മാരകമായ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 342 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിവയ്പ്പിൽ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ പറയുന്നു.
