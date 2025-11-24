English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Palestine: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ല; ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷം തുടരുന്നു

Palestine: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ല; ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷം തുടരുന്നു

ആറ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അംഗീകരിച്ച ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാതെ ഇസ്രയേലും ഹമാസും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 24, 2025, 06:10 PM IST
  • ഇന്നലെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണ പ്രദേശങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മൂന്ന് പലസ്തീനികളെ കൊലപ്പെടുത്തി.
  • രണ്ട് വർഷം നീണ്ട യുദ്ധം പലസ്തീൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസും ഇസ്രായേലും ഒക്ടോബർ 9 ന് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Israel-Palestine Tension : ഇരുരാജ്യങ്ങളായി തിരിക്കുകയെന്നത് മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് Joe Biden

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കേരളാ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
7
recipe
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Palestine: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ല; ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷം തുടരുന്നു

ഗാസ: ആറ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അംഗീകരിച്ച ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാതെ ഇസ്രയേലും ഹമാസും.  ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ നിരരവധി പേരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണ പ്രദേശങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മൂന്ന് പലസ്തീനികളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഖാൻ യൂനിസിന് അടുത്ത് നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റോയ്ട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ട് വർഷം നീണ്ട യുദ്ധം പലസ്തീൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസും ഇസ്രായേലും ഒക്ടോബർ 9 ന് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരാറിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി അവശേഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരാറിലെ നിലവിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതകളുടെ മാരകമായ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 342 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിവയ്പ്പിൽ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ പറയുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Israel-Hamas conflictPalestine

Trending News