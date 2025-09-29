English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

China and North Korea: ട്രംപിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാൻ ചൈനയും ഉത്തര കൊറിയയും കൈ കോർക്കുന്നു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:45 AM IST
  • ചൈനയും ഉത്തരകൊറിയയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
  • വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനയിലേക്ക് പോയി
  • നിയമവിരുദ്ധമായ ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ഉത്തര കൊറിയ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കയുമായി വിയോജിപ്പിലാണ്

അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ  "ആധിപത്യം", "ഏകപക്ഷീയത" എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ ചൈനയും ഉത്തരകൊറിയയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാടിനെ  പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്.രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനയിലേക്ക് പോയതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി ഞായറാഴ്ച ബേജിംഗിൽ ഉത്തരകൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ സൺ ഹുയിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. 

ALSO READ:യെമനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ച എൽപിജി ടാങ്കറിലുണ്ടായിരുന്ന പാകിസ്ഥാനികളെ വിട്ടയച്ചു

"അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരകൊറിയയുമായി ഏകോപനവും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്താനും, ആധിപത്യത്തെ എതിർക്കാനും, പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നീതി സംരക്ഷിക്കാനും ചൈന തയ്യാറാണ്," എന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഉത്തര കൊറിയയുടെയും ചൈനയുടെയും ഇടയിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധം നിലനിൽക്കുമെന്നും ബന്ധം  കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും കിം പറഞ്ഞതായി ചോ ഉദ്ധരിച്ചു.
ചൈനയും അമേരിക്കയുമായി തീരുവ യുദ്ധത്തിലാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ഉത്തര കൊറിയ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കയുമായി വിയോജിപ്പിലാണ്.

