Panama Canal in Latin America: ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ചൈന പനാമ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു, അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയോ?

പസഫിക്-അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചരക്കുകൾ നീക്കുന്നതിനായി ചൈന സ്വന്തമായി പനാമ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു.  പ്രാദേശിക സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:07 PM IST
  • പസഫിക്-അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചരക്കുകൾ നീക്കുന്നതിനായി ചൈന സ്വന്തമായി പനാമ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു
  • ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു
  • ഈ പദ്ധതി അറ്റ്ലാന്‍റിക്-പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന പദ്ധതി ചൈന ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിലുള്ള പനാമ കനാൽ ഒഴിവാക്കി, പസഫിക്-അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചരക്കുകൾ നീക്കുന്നതിനായി ചൈന സ്വന്തമായി പനാമ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പെറുവിലും ബ്രസീലിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ പദ്ധതി. പെറുവിലെ ഒരു വലിയ തുറമുഖത്തെ ബ്രസീലിലെ ബൈ-ഓഷ്യാനിക് റെയിൽ‌വേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി അറ്റ്ലാന്‍റിക്-പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

ട്രംപിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാൻ ചൈനയും ഉത്തര കൊറിയയും കൈ കോർക്കുന്നു
പെറുവിലെ ചാൻകായിലുള്ള ഒരു ആഴക്കടൽ തുറമുഖം ചൈനയുടെ ഇടനാഴിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏഷ്യയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തുറമുഖം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തത്. 2024 അവസാനത്തോടെ ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. പനാമ കനാലിലുള്ള ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആധുനിക ലോജിസ്റ്റിക്സ് സോണുകൾ, കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്-ഷിപ്പ്മെൻ്റ്, ഫാസ്റ്റ് ലോഡിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബ്രസീലിൽ, ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളെ അറ്റ്ലാൻ്റിക് തീരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ബയോ-സമുദ്ര റെയിൽ‌വേ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. കൽക്കരി, ധാന്യങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി കൊണ്ടുപോകാനും ചെലവ്, ഗതാഗത സമയം എന്നിവയിൽ പനാമ കനാലിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബദൽ പാത സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. ഇതിലൂടെ പ്രാദേശിക സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.

