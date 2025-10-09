തായ്പേയ്: തായ്വാനിനു ചുറ്റുമുള്ള സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൈന വർദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, അപ്രതിക്ഷിത ആക്രമണത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണെന്നും തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു.
തായ്വാനിലെ സൈബർ സുരക്ഷ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചൈന കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തായ്വാൻ ഇതിനു മുൻപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. തായ്വാനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പട്രോളിംഗ് പോലുള്ള നോൺ-കോംബാറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന ഹൈബ്രിഡ് വാർഫെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, സൈനിക ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചൈന സിവിലിയൻ റോൾ-ഓൺ/റോൾ-ഓഫ് വ്യാപാര കപ്പലുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബീച്ച് ലാൻഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളോട് ചൈനീസ് മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ALSO READ: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ചു, പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തമാക്കും
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.