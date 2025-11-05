Tariff: അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രതികാര തീരുവ താൽക്കാലികമായ് നിർത്തി ചൈന

ബെയ്ജിംഗ്: അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള തീരുവ താൽക്കാലികമായ് ചൈന നിർത്തിവെച്ചതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ സോയാബീനിന് ഏർപ്പടുത്തിയ 13% ഇറക്കുമതി തീരുവ നിലനിർത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2025 ഏപ്രിലിൽ, അധികമായ് ഏർപ്പെടുത്തിയ 24% തീരുവ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ 15% തീരുവ നവംബർ പത്ത് മുതൽ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ചൈനയുടെ തീരുവ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും ട്രംപിൻ്റെ പകരത്തിനു പകരം തീരുവയ്ക്ക് പ്രതികരണമായ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കും 10% തീരുവ നിലനിർത്തുമെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. പുതിയ വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, ലോക വിപണിയിൽ സോയാബീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ബദൽ സ്രോതസ്സുകൾ തേടുന്നതിനാൽ, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സോയാബീൻ ഇറക്കുമതിക്കും 13% തീരുവ നിലനിർത്താൻ ചൈന തീരുമാനിച്ചു.ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിക്കിടെ വ്യാപാര ചർച്ചകളിലൂടെ താരിഫ് യുദ്ധം പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ദക്ഷിണ കൊറിയയി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും,ഷി ജിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം .
