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Colombia Earthquake: കൊളംബിയയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഭൂചലനം; മരണം 224 ആയി, 2700ഓളം പേരെ കാണാതായി

Colombia Earthquake Death Toll: തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:36 PM IST
Colombia Earthquake: കൊളംബിയയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഭൂചലനം; മരണം 224 ആയി, 2700ഓളം പേരെ കാണാതായി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Colombia Earthquake: കൊളംബിയയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഭൂചലനം; മരണം 224 ആയി, 2700ഓളം പേരെ കാണാതായി
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