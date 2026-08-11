/Colombia Earthquake: കൊളംബിയയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഭൂചലനം; മരണം 224 ആയി, 2700ഓളം പേരെ കാണാതായി

കൊളംബിയ: കൊളംബിയയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 224 ആയതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. 2,700 ആളുകളെയെങ്കിലും ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
കൊളംബിയയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശം വിതച്ച ഈ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. കാലി, ക്വിബ്ഡോ, പെരേര എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് ദുരന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്. ഏകദേശം 1,600-ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകരുകയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കാണാതായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും കൂട്ടായ്മകളെയും ആശ്രയിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവും വികസനപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ചോക്കോ പ്രവിശ്യയിലാണ് ദുരന്തം അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്.
അവിടെയുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കൊളംബിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണകൂട ഇടപെടലും സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകി വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് അബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയല്ല രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.