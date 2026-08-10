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Colombia Earthquake: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത! കൊളംബിയയെ വിറപ്പിച്ച് ഭൂകമ്പം; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക്

റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് കൊളംബിയയിലുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 10, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:19 AM IST
Colombia Earthquake: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത! കൊളംബിയയെ വിറപ്പിച്ച് ഭൂകമ്പം; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Earthquake | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Colombia Earthquake: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത! കൊളംബിയയെ വിറപ്പിച്ച് ഭൂകമ്പം; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക്
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