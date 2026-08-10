/Colombia Earthquake: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത! കൊളംബിയയെ വിറപ്പിച്ച് ഭൂകമ്പം; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക്

ബൊഗോട്ട: കൊളംബിയയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപതോളം ആയി ഉയർന്നു. അപകടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഈ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളായ ഇക്വഡോർ, പനാമ, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.
പ്രാദേശിക സമയം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7.34-നാണ് കൊളംബിയയെ നടുക്കിയ ശക്തമായ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറുള്ള 'സാൻ ഹോസ് ഡെൽ പാൽമർ' ആണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യമൊട്ടാകെ ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ശക്തമായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിലും ഇക്വഡോറിലെ ക്വിറ്റോയിലും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഭയന്നോടുന്ന ആളുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂകമ്പത്തിൽ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റളവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പലയിടങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തു.
കൊളംബിയയിലെ അഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങള് അടച്ചു. പെരെയ്ര, മാനിസെല്സ്, അര്മേനിയ, കര്ടഗോ, ബോനവെന്റുറ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങള് മെഡിക്കൽ-സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള്ക്കായി മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.
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