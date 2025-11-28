English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cyclone Ditwah: ശ്രീലങ്കയിൽ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; മരണസംഖ്യ 40 കടന്നു

Cyclone Ditwah: 25 ഓളം പേരെ കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 28, 2025, 09:09 AM IST
  • ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
  • എല്ലാ നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യമാണ്.
  • കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയിൽ ‘ഡിറ്റ് വാ’ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരണസംഖ്യ 40 കടന്നു. 25 ഓളം പേരെ കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യമാണ്. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കാനും നിർദേശം നല്‍കി.കൊളംബോയിൽ വിമാനം ഇറക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടുമെന്നും സർക്കാർ നിര്‍ദേശം നൽകി.

ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ അടച്ചു, നിരവധി റോഡുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 6 മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ എല്ലാം നിർത്തിവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കിഴക്കൻ തീരത്ത് ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദമായി തുടങ്ങിയ ഡിറ്റ് വാ പിന്നീട് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ കരയിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട് -ആന്ധ്രാ -പുതുച്ചേരി തീരങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 

Cyclone DitwahRain alertHeavy RainLand SlideSrilanka

