English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Sheikh Hasina: മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു; ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ

Sheikh Hasina: മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു; ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ

ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘന കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:02 PM IST
  • വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ മാരകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹസാന ഉത്തരവിട്ടതായി ട്രൈബ്യൂണൽ കണ്ടെത്തി.
  • ഹസീനയെയും ഖാൻ കമാലിനെയും, ഇരുവരുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Read Also

  1. Bangladesh: ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ വിചാരണയിൽ നാളെ വിധി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്

Trending Photos

Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Nov 16 Love Astrology: പങ്കാളിയുമായി പിണക്കത്തിലാണോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 16 Love Astrology: പങ്കാളിയുമായി പിണക്കത്തിലാണോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
6
Parenting advice
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Sheikh Hasina: മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു; ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘന കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഹസീന കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ മാരകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹസാന ഉത്തരവിട്ടതായി ട്രൈബ്യൂണൽ കണ്ടെത്തി. ഹസീനയുടെ സഹായികളായ മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അസദുസ്സമാൻ ഖാൻ കമാൽ, മുൻ പോലീസ് മേധാവി ചൗധരി അബ്ദുല്ല അൽ മാമുൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും ഇതേ ആരോപണങ്ങളിൽ ജസ്റ്റിസ് എംഡി ഗോലം മൊർതുസ മജുംദർ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് പ്രതികളും പ്രവർത്തിച്ചതായി കോടതി പറഞ്ഞു. ഹസീനയെയും ഖാൻ കമാലിനെയും, ഇരുവരുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ചൗധരി അബ്ദുല്ല കോടതിയിൽ എത്തി വിചാരണ നേരിട്ട് മാപ്പു സാക്ഷിയായി. കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, പീഡനം, മറ്റ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് കുറ്റങ്ങളാണ് ഹസീന, ഖാൻ കമാൽ, ചൗധരി അബ്ദുല്ല എന്നിവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sheikh HasinaBangladesh

Trending News