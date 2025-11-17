Sheikh Hasina: മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു; ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘന കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഹസീന കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ മാരകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹസാന ഉത്തരവിട്ടതായി ട്രൈബ്യൂണൽ കണ്ടെത്തി. ഹസീനയുടെ സഹായികളായ മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അസദുസ്സമാൻ ഖാൻ കമാൽ, മുൻ പോലീസ് മേധാവി ചൗധരി അബ്ദുല്ല അൽ മാമുൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും ഇതേ ആരോപണങ്ങളിൽ ജസ്റ്റിസ് എംഡി ഗോലം മൊർതുസ മജുംദർ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് പ്രതികളും പ്രവർത്തിച്ചതായി കോടതി പറഞ്ഞു. ഹസീനയെയും ഖാൻ കമാലിനെയും, ഇരുവരുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ചൗധരി അബ്ദുല്ല കോടതിയിൽ എത്തി വിചാരണ നേരിട്ട് മാപ്പു സാക്ഷിയായി. കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, പീഡനം, മറ്റ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് കുറ്റങ്ങളാണ് ഹസീന, ഖാൻ കമാൽ, ചൗധരി അബ്ദുല്ല എന്നിവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
