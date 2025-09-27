UNGA: പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും -ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു. 'രാജ്യങ്ങളുടെ അപമാനകരമായ തീരുമാനം, ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ' എന്ന് നെതന്യാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചു. സദസ്സിൽ നെതന്യാഹു വന്നപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അസംബ്ലി ഹാൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു.
Almost the entire United Nations walked out right as Benjamin Netanyahu was about to begin his speech. pic.twitter.com/1aFoMHVbeK
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 26, 2025
നെതന്യാഹുവിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പ്രസംഗം തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസ നിവാസികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു.
BREAKING: Benjamin Netanyahu announces that Israel HACKED every cellphone in Gaza to broadcast his genocide propaganda speech and threats.
He’s literally a supervillain. pic.twitter.com/81AX6PmKtD
— ADAM (@AdameMedia) September 26, 2025
