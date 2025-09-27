English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UNGA: പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും -ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു. 'രാജ്യങ്ങളുടെ അപമാനകരമായ തീരുമാനം, ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ' എന്ന് നെതന്യാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചു.

Sep 27, 2025
UNGA: പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും -ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു  വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു. 'രാജ്യങ്ങളുടെ അപമാനകരമായ തീരുമാനം, ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ' എന്ന് നെതന്യാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചു. സദസ്സിൽ നെതന്യാഹു വന്നപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അസംബ്ലി ഹാൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. 

നെതന്യാഹുവിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പ്രസംഗം തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസ നിവാസികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു.

