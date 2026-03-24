Iran Israel US Conflict: ട്രംപ് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫുമായോ? മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ എന്ത്?

ആഗോള നിക്ഷേപകർക്കും ഊർജ്ജ വിപണിക്കും വലിയ ആശ്വാസമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നാലാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇറാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന അന്ത്യശാസനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം.
ചർച്ചകളെച്ചൊല്ലി ദുരൂഹത
ഇറാനിലെ ആരുമായാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, യുഎസുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ട്രംപ് നടത്തിയ ഈ പ്രഖ്യാപനം പല ചോദ്യങ്ങളും ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജ വാർത്തയാണിതെന്ന് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫ് പ്രതികരിച്ചു.
നിലവിൽ ഇറാൻ ഭരണനേതൃത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവ്യക്തത നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്. ഇറാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധികാരികൾ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരമോന്നത നേതാവായ മോജ്തബ ഖമനേയി ഇതുവരെ പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.
ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫ്?
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയായി വൈറ്റ് ഹൗസ് കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫിനെയാണെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻ ഐആർജിസി കമാൻഡർ ആയ ഗാലിബാഫ് ഇറാന്റെ നിലവിലെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറാണ്. യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും എതിരെ മുൻപ് പലതവണ കടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത് മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇത് ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുന്നതിലേക്കും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ അസ്ഥിരതയിലേക്കും നയിച്ചു.
യുഎസിന്റെ പുതിയ തന്ത്രം
സൈനിക സമ്മർദ്ദത്തോടൊപ്പം നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും നടത്താനാണ് നിലവിൽ യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചർച്ച നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളായി ഗാലിബാഫിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഇറാനിലെ തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ള ഐആർജിസി വിഭാഗത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധമില്ലാതെ തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു.
എങ്കിലും, വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇറാനിൽ ഗാലിബാഫിന് എത്രത്തോളം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്ക് സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൈനിക ഭീഷണിയും വിപണിയിലെ സ്ഥിരതയും സന്തുലിതമായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണിതെന്നും ചില രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
