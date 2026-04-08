Iran - US War: ട്രംപിന് മനംമാറ്റം, സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യസാസനം നീട്ടാം; യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇറാനെതിരായ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ അന്ത്യശാസനം നീട്ടാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ 'ചൊവ്വാഴ്ച' എന്ന സമയപരിധി നീട്ടാൻ തയാറാണെന്നാണ് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും രാത്രിയോടെ ഒരു നാഗരികത തന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുമെന്നുമായി ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ട്രംപിന്റെ മനംമാറ്റം ലോകത്തിന് വലിയ ആശ്വാസകരമാണ്.
അതേസമയം, സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന ഭീഷണി വൈറ്റ് ഹൗസ് തള്ളിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കരുതെന്ന് കാനഡ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെ തങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്കുള്ള വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാനും വ്യക്തമാക്കി.
അതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നിർണ്ണായക പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യയും ചൈനയും വീറ്റോ ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടത്. രക്ഷാസമിതിയിലെ 15 അംഗങ്ങളിൽ 11 പേരാണ് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനും കൊളംബിയയും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഒൻപത് വോട്ടുകളാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ റഷ്യയും ചൈനയും തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ അട്ടിമറിച്ചതോടെ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
