Trump Event Shooting: വിരുന്നിലെ 'അതിഥി' തന്നെ അക്രമി, ഭേദിച്ചത് സീക്രട്ട് സർവീസിന്റെ സുരക്ഷാ വലയം! ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു

യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത വിരുന്നിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത് എന്നത് സുരക്ഷയില്ർ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:15 AM IST
  • അതിഥി പട്ടികയിലുള്ള ആളായിരുന്നു അക്രമി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്രയധികം സുരക്ഷ ചെക്കിം​ഗുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അക്രമിയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്കാനിം​ഗിൽ കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോയി എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്.
  • ട്രംപിനെ അപായപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നോ അക്രമിയുടെ ലക്ഷ്യം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലേക്കാണ് വിരൽച്ചൂണ്ടുന്നത്.

വൈറ്റ് ഹൗസ് മാധ്യപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അത്താഴ വിരുന്നിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത വിരുന്നിനിടെ സംഭവിച്ച അക്രമമായതിനാൽ ചോ​ദ്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ആ​ഗോളതലത്തിൽ വിഷയം ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിലൊന്നാണ് 'സീക്രട്ട് സർവീസ്'. സീക്രട്ട് സർവീസിന്റെ സുരക്ഷയുള്ള വേദിയിലാണ് അതിക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കാണ് അക്രമി തോക്കുമായി എത്തിയത്. മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുകളും അത്യാധുനിക സ്കാനിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ടായിട്ടും തോക്കുമായി എങ്ങനെ അക്രമിക്ക് വിരുന്നിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ ഇത് കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 

അക്രമി എങ്ങനെ വിരുന്നിലെത്തി?

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത അത്താഴ വിരുന്നിൽ തോക്കുധാരിയെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡിസി പോലീസ് ചീഫ് ജെഫ്രി കാരൾ രം​ഗത്തെത്തി. വിരുന്നിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് അക്രമിയെന്നാണ് ജെഫ്രി കാരൾ പറഞ്ഞത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ ഒരു ഷോട്ട്ഗൺ, ഒരു ഹാൻഡ്‌ഗൺ, ഒന്നിലധികം കത്തികൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അതിഥി പട്ടികയിലുള്ള ആളായിരുന്നു അക്രമി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്രയധികം സുരക്ഷ ചെക്കിം​ഗുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അക്രമിയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്കാനിം​ഗിൽ കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോയി എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. ട്രംപിനെ അപായപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നോ അക്രമിയുടെ ലക്ഷ്യം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലേക്കാണ് വിരൽച്ചൂണ്ടുന്നത്. 

വിരുന്നിനിടെ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

വിരുന്നിനിടെ പെട്ടെന്ന് വെടിയൊച്ച കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഉടൻ തന്നെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രംപിനെയും പ്രഥമ വനിതയെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. അക്രമിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

