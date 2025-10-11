US imposed 100% Tariff on China: എല്ലാ ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും 100% തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്, നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ എല്ലാ ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും 100% തീരുവ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 11, 2025, 01:34 PM IST
യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ എല്ലാ ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും 100% തീരുവ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. 
'2025 നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ചൈനയ്ക്ക് മേൽ 100% തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ ഉള്ള തീരുവക്ക് പുറമെയാണ് പുതിയ തീരുവ'  എന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

അമേരിക്കയോട് ചൈന കൂടുതൽ എതിർപ്പ് പ്രകടമാക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. 
ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ട്രംപ്, ഷി ജിൻപെങ് കൂടിക്കാഴ്ച  അനിശ്ചിതത്തിലാകുമോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നെങ്കിലും ട്രംപ് ഇരുവരം തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

 

Donald TrumpXi JinpengUS-China Tariff warTariff War100% Tariff on China

