US-Pakistan: ഷഹബാസ് ഷെരീഫും ട്രപും ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സൂചന

പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും കരസേനാ മേധാവി അസിം മുനീറും ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സൂചന. ജൂണിന് ശേഷം ട്രംപുമായുള്ള അസിം മുനീറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേധാവിയെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒപ്പം ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയും വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യയും ആണെന്നാണ് ആരോപണം. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി മുതൽ ഖത്തർ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നം വരെ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് സൂചന. ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ വളരെ നിർണായകമാണ്.
