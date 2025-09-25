English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US-Pakistan: ഷഹബാസ് ഷെരീഫും ട്രപും ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സൂചന

 ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേധാവിയെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒപ്പം ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 10:32 AM IST
  • ജൂണിന് ശേഷം ട്രംപുമായുള്ള അസിം മുനീറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്.
  • ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
  • ഖത്തർ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് സൂചന.

Read Also

  1. Trump to Discuss Gaza: മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുമായി ട്രംപ് കുടിക്കാഴ്ച നടത്തും, പലസ്തീനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യത

Trending Photos

Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
US-Pakistan: ഷഹബാസ് ഷെരീഫും ട്രപും ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സൂചന

പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും കരസേനാ മേധാവി അസിം മുനീറും ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന്  സൂചന. ജൂണിന് ശേഷം ട്രംപുമായുള്ള അസിം മുനീറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേധാവിയെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒപ്പം ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയും വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിസ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി യുഎഇ; ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ആശങ്ക

 കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യയും ആണെന്നാണ് ആരോപണം. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി മുതൽ ഖത്തർ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നം വരെ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് സൂചന. ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ വളരെ നിർണായകമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Donald TrumpShehbaz SharifAsim MunirUS-Pakistan

Trending News