  • Donald Trump: 'ഇനി വെറും 48 മണിക്കൂർ'; ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ 'നരകം കാണും'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം

യുഎസ് നൽകിയ 48 മണിക്കൂർ സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ട്രംപ് ഇറാന് അന്ത്യശാസനുവായി രം​ഗത്തെത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:49 PM IST
  • സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കടലിടുക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ‘ഇറാന് മേൽ നരകം പെയ്തിറങ്ങു’മെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി.

വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാന് അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ ഇറാൻ അം​ഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൻ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഡൊമാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കടലിടുക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ‘ഇറാന് മേൽ നരകം പെയ്തിറങ്ങു’മെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഹോർമൂസ് തുറക്കാൻ ഇറാന് പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിരുന്നു ട്രംപ്. ഏപ്രിൽ 6ന് ഇത് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളോട് സഹകരിക്കാമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ചർച്ചകൾ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ പരിഹാരത്തിനുമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Iran-US WarDonald TrumpIranStrait Of Hormuz

