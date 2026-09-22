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Donald Trump: ഇറാനുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കണം; യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇറാനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ട്രംപ്. ഇറാനുമേൽ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം തുടരാൻ ലോക രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Sep 22, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:19 PM IST
Donald Trump: ഇറാനുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കണം; യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
Image Credit: trump | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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