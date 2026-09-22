/Donald Trump: ഇറാനുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കണം; യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ന്യൂയോർക്ക്: ഇറാനുമേൽ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം തുടരാൻ ലോക രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നതിൽ വലിയ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാനെ മികച്ചൊരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടണോ, അതോ അവരെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കണോ എന്ന് ട്രംപ് സഭയോട് ചോദിച്ചു. ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇറാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന യു.എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ പുതിയൊരു കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യു.എസുമായി ധാരണയിലെത്താതിരിക്കാൻ ഇറാന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ജയസാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകൾ തനിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചതിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ രക്ഷാസമിതിക്ക് ട്രംപ് നന്ദി അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം, അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സംഭരണശേഷി കുറയുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി തള്ളി. സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ ആയുധശേഖരം നിലവിൽ യു.എസിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യു.എൻ സമ്മേളനത്തിനായി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറഗ്ചിയും ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു.
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