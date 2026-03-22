Donald Trump: '48 മണിക്കൂറിൽ ഹോർമൂസ് തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സർവ്വനാശം'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം!

വാഷിങ്ടണ്: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന് ഇറാന് അന്ത്യശാസനം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ഇന്ധന, ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ മേഖലയിലെ യുഎസിന്റെ എല്ലാ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യവും അറിയിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന് ട്രംപ് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം മൂന്നാം ആഴ്ച പിന്നിടുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇറാൻ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തെങ്കിലും ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കുമുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിന്റെയും അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്.
അതേസമയം ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാന ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആനിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേലിലെ തെക്കൻ നഗരങ്ങളായ ഡിമോണ, അരാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഡിമോണയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 5 തവണ ഇവിടെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
