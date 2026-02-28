കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക്

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണം. നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാസഞ്ചർ കെട്ടിടത്തിന് (T1) പരിമിതമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും കുവൈത്തിലെ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വക്താവ് അബ്ദുല്ല അൽ-രാജ്ഹി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലം സുരക്ഷിതമാക്കിയതായും അംഗീകൃത അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിലയിരുത്തൽ, ചികിത്സ, പ്രവർത്തന പുനഃക്രമീകരണം എന്നിവ നിലവിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും യാത്രക്കാരുടെയും വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്നും അൽ-രാജ്ഹി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അതോറിറ്റി ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
