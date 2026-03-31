  Iran Drone Attack: ഷാർജയിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ആർക്കും പരിക്കില്ല

Iran Missile Strike Updates: എമിറേറ്റിന്റെ മധ്യമേഖലയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടമരുന്ന് ഇറാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 31, 2026, 09:17 AM IST
  • ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഷാർജയിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
  • ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തുറായ ടെലികോം കമ്പനി ആസ്ഥാനത്താണ്

ഷാർജ:  ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഷാർജയിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തുറായ ടെലികോം കമ്പനി ആസ്ഥാനത്താണ്. 

ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് യുഎഇയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ഏപ്രിൽ 17 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ പൊതു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾക്കും ബാധകമാണ്. 

ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എമിറേറ്റിന്റെ മധ്യമേഖലയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  വിഷയം അധികൃതർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇസ്രയേലിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നാലെ തീപിടിത്തം

ഇസ്രയേലിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഹൈഫ ന​ഗരത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. നേരത്തെയും ഇവിടെ ആക്രമണം ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹൈഫയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹിസ്ബുല്ല അവകാശപ്പെട്ടു.

അതേസമയം കുവൈത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂർ സ്വദേശി സന്താന ശെൽവം (40) ആണ് മരിച്ചത്. കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി - ജലശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് സന്താന ശെൽവത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Iran Israel conflictDrone AttackSharjahTharaya Telecoms Facility

