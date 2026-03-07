Dubai Airport: ദുബായ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറന്നു; സർവീസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും

ദുബായ്: സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (DXB) വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വിമാനത്താവളം തുറന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തടസ്സപ്പെട്ട വിമാന സർവീസുകൾ എത്രയും വേഗം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭം
ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിമാനത്താവളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടത്. യാത്രക്കാരുടേയും വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടേയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും, അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നും ദുബായ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത്.
വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിൽ വീഴരുത്
വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വാസ്തവമില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും അവ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
