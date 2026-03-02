Dubai Airport Open: ദുബായ് വിമാനത്താവളം തുറന്നു; എമിറേറ്റ്സും ഇത്തിഹാദും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു

ദുബായ്: ദുബായ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിച്ചു. ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (DXB), അൽ മക്തൂം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (DWC) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ രീതിയിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചതായി ദുബായ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മാർച്ച് രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം മുതൽ ചെറിയ തോതിൽ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ എയർലൈനുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയും യാത്ര സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തവർ മാത്രമേ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് എത്താവൂ എന്ന് അധികൃതർ യാത്രക്കാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പരിഗണന
എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനും മാർച്ച് രണ്ട് വൈകുന്നേരം മുതൽ പരിമിതമായ ഷെഡ്യൂളുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കും, ഇതിനകം റീബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുമാണ് നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുക. യാത്ര സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുമെന്നും, അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാതെ ആരും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തരുതെന്നും എമിറേറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനാൽ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയും അറിയിക്കുമെന്നും എമിറേറ്റ്സ് അറിയിച്ചു.
