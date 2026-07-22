Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /A Dubai Invite: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുബായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂ! കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാം...

A Dubai Invite: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുബായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂ! കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാം...

യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്കായി പുതിയ സമ്മാന പദ്ധതിയുമായി DET. 'എ ദുബായ് ഇൻവൈറ്റ്' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 22, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:28 PM IST
A Dubai Invite: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുബായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂ! കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാം...

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
A Dubai Invite: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുബായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂ! കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാം...
Dubai news22 min ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
CJP Protest3 hrs ago
4
Yoga for Stress Relief12:18 PM IST
5
SFI Protest11:48 AM IST