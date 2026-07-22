/A Dubai Invite: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുബായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂ! കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാം...

'എ ദുബായ് ഇൻവൈറ്റ്' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് സാമ്പത്തിക, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്. വിദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ദുബായ് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിക്കുന്ന യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
ജൂലൈ 20നും ഒക്ടോബർ 31നും ഇടയിൽ കുടുംബത്തെയൊ സുഹൃത്തുക്കളെയോ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ 3,000 ദിർഹത്തിലധികം മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ഹോട്ടൽ താമസം, ഡൈനിംഗ്, വിനോദകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഓഫറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ വിസ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. സന്ദർശകർ തന്നെ വിസ സ്വന്തമാക്കണം.
പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ?
യു.എ.ഇ നിവാസികളുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ദുബായ് സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ വിവരങ്ങൾ അവർ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ഓൺലൈൻ നോമിനേഷൻ ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം 5 പേരെ വരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വേറെ ഫോമുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിഥികൾ ദുബായിൽ എത്തിയാൽ അവരുടെ എൻട്രികൾ സ്വയമേവ പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കും. ഇതിന് ശേഷം യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്ക് അവരുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ലഭിക്കും. 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ സമ്മാനങ്ങൾ സാധുവായി തുടരും.
ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം?
. 18 വയസോ അതിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും.
. സാധുവായ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി കൈവശമുള്ളവർ.
. യുഎഇ നിവാസികൾ അല്ലാത്ത സന്ദർശകർ.
. സാധുവായ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഓൺ അറൈവൽ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ള അതിഥികൾ.
. ജൂലൈ 20നും ഒക്ടോബർ 31നും ഇടയിൽ വിമാനം, കടൽ, റോഡ് മാർഗം ദുബായിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർ.
നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ
അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് 3,000 ദിർഹത്തിൽ മുകളിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ലഭിക്കും. താഴെ പറയുന്നവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും
. ഹോട്ടലുകൾ
. റെസ്റ്റോറന്റുകൾ
. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ
. ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ സർവീസുകൾ
ഈ സേവനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളിൽ W ദുബായ് മിന സിയാഹി, ദി വെസ്റ്റിൻ ദുബായ് മിന സിയാഹി, ലെ മെറിഡിയൻ മിന സിയാഹി ബീച്ച് റിസോർട്ട് & വാട്ടർപാർക്ക്, മെലിയ ഡെസേർട്ട് പാം, ഐ.എച്ച്.ജി ഹോട്ടൽസ് & റിസോർട്ട്സ്, കരീം, ഹാല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് റിവാർഡ് പാക്കേജുകൾ വരെ അർഹരായവർക്ക് ലഭിക്കും.
പ്രധാന നിയമങ്ങൾ
. ഓരോ സന്ദർശകനെയും ഒരു തവണ മാത്രമേ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. മറ്റൊരു താമസക്കാരന് അതേ വ്യക്തിയെ മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുശേഷമുള്ള നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
. അതിഥികൾ എത്തുമ്പോൾ താമസക്കാർ ആ വിവരം DET-നെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. സിസ്റ്റം വഴി തനിയെ വിവരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തും.
. സന്ദർശകർ എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കി 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിവാർഡ് ഇമെയിലുകൾ അയക്കുമെന്നും, 2026 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമെന്നും DET വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.