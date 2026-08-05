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Dubai Police: 103 വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിച യുഎഇയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറവ്

വ്യാജ വിസ, യാത്രാ പാക്കേജ്, ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇ.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:44 PM IST
Dubai Police: 103 വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിച യുഎഇയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറവ്
Image Credit: Dubai Police | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Dubai Police: 103 വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിച യുഎഇയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറവ്
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