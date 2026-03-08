English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Attack: ഇറാൻ ആക്രമണം; ദുബായിൽ തകർന്നു വീണ ഷീൽഡ് പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Iran Attack: ഇറാൻ ആക്രമണം; ദുബായിൽ തകർന്നു വീണ ഷീൽഡ് പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അൽ ബർഷയിൽ വച്ചാണ് കാറിലേക്ക് ഷീൽഡ് പതിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശി മരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:46 AM IST
  • ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തടുക്കുന്നതിനിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അൽ ബർഷയിലാണ് സംഭവം.

Read Also

  1. Iran President: 'ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ല'; ആക്രമണത്തിനിരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope malayalam
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
5
DA hike
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
Iran Attack: ഇറാൻ ആക്രമണം; ദുബായിൽ തകർന്നു വീണ ഷീൽഡ് പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ദുബായ്: ദുബായിൽ വ്യോമാക്രമണം തടയുന്നതിനിടെ ഷീൽഡ് വീണ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പാകിസ്ഥാന സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തടുക്കുന്നതിനിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അൽ ബർഷയിലാണ് സംഭവം. ദുബായിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാളുടെ കാറിന് മുകളിലേക്ക് മിസൈലിന്റെ ഭാ​ഗം വീണാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ​യുഎഇയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച നാലാമത്തെ മരണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടേത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

​അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവെന്ന് ഇരാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ റവല്യൂഷനറി ​ഗാർഡ് ഇത് പിന്നീട് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്  ബഹ്റൈനിലും യുഎഇയിലും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.‌ മനാമയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വീടിനും വിവിധ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആളപായമുണ്ടായില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു. 

Also Read: Ali Larijani against Trump: ഇറാൻ വെനസ്വേലയല്ല! സമാധാന സമീപനം നശിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; യുഎസ് സൈനികർ ഇറാന്റെ പിടിയിലെന്ന് അലി ലറിജാനി

മിന സൽമാൻ മേഖലയിലും ആക്രമണം നടന്നതായാണ് റിപ്പോർ‌ട്ട്. സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 15 ഡ്രോണുകൾ ആകാസത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു. സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സൗദി അരാംകോ തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ യാമ്പു തുറമുഖത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. കുവൈറ്റ്‌ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അതിനിടെ ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസിക്കുനേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. റോക്കറ്റാക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. ബാ​ഗ്ദാദിൽ ഉടനീളം സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

DubaiUAEIranIran Attacks UAEഇറാൻ

Trending News