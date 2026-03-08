Iran Attack: ഇറാൻ ആക്രമണം; ദുബായിൽ തകർന്നു വീണ ഷീൽഡ് പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ദുബായ്: ദുബായിൽ വ്യോമാക്രമണം തടയുന്നതിനിടെ ഷീൽഡ് വീണ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പാകിസ്ഥാന സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തടുക്കുന്നതിനിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അൽ ബർഷയിലാണ് സംഭവം. ദുബായിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാളുടെ കാറിന് മുകളിലേക്ക് മിസൈലിന്റെ ഭാഗം വീണാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുഎഇയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച നാലാമത്തെ മരണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടേത്.
അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവെന്ന് ഇരാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് ഇത് പിന്നീട് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബഹ്റൈനിലും യുഎഇയിലും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. മനാമയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വീടിനും വിവിധ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആളപായമുണ്ടായില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.
മിന സൽമാൻ മേഖലയിലും ആക്രമണം നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 15 ഡ്രോണുകൾ ആകാസത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു. സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സൗദി അരാംകോ തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ യാമ്പു തുറമുഖത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസിക്കുനേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. റോക്കറ്റാക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. ബാഗ്ദാദിൽ ഉടനീളം സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
