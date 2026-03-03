English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Earthquake: ഇറാന് ഇരട്ട പ്രഹരം; സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഭൂചലനവും, 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

Iran Earthquake: ഇറാന് ഇരട്ട പ്രഹരം; സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഭൂചലനവും, 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാനെ നടുക്കി ഭൂചലനവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണുണ്ടായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 3, 2026, 02:44 PM IST
  • ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ജെറഷ് മേഖലയിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
  • ടെഹ്‌റാനിലെ കെർമാൻ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 13ഓളം ഇറാനിയൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

Iran Earthquake: ഇറാന് ഇരട്ട പ്രഹരം; സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഭൂചലനവും, 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

ടെഹ്റാൻ: സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ ഇറാനെ നടുക്കി ഭൂചലനം. ജെറഷ് മേഖലയിൽ 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണുണ്ടായതെന്ന് യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. ഭൂചലനത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 

ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ജെറഷ് മേഖലയിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ടെഹ്‌റാനിലെ കെർമാൻ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 13ഓളം ഇറാനിയൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ താവളം. ഈ കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: Iran Conflict: ഇറാൻ സംഘർഷം; വിദേശ കപ്പലുകളിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അതേസമയം സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഡിജി ഷിപ്പിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വിദേശ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കപ്പലുകളുടെയോ മരിച്ചവരുടെയോ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടില്ലെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് വ്യക്തമാക്കി. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IranEarthquakeIran earthquakeഇറാൻഭൂചലനം

