/Colombia Earthquake: കൊളംബിയയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ച് ഭൂചലനം; മരണസംഖ്യ 132 കടന്നു

കൊളംബിയയെ നടുക്കിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 132 ആയി ഉയർന്നു. 570-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധിയാളുകൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ കൊളംബിയയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ചാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
വ്യാപക നാശനഷ്ടം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1600-ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1575 വീടുകളും 18 ആശുപത്രികളും 52 സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 61 കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണമായി നിലംപതിച്ചതായി കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയല്ല വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തബാധിതരെ തനിച്ചാക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നേരിട്ട് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തകർന്നടിയുന്നതും ഭീതിയോടെ ആളുകൾ ചിതറിയോടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം
റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായതാണെന്ന് കൊളംബിയൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രധാന ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം 21 തുടർചലനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 'സാൻ ഹോസേ ഡെൽ പാമർ' ആണ് ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു.
കൊളംബിയയുടെ അയൽരാജ്യമായ എക്വഡോറിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പതിവാണെങ്കിലും ഇത്രയും ശക്തമായ ദുരന്തങ്ങൾ കൊളംബിയയിൽ അപൂർവമാണ്. മുൻപ് 1999-ൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ 1100-ഓളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു.
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