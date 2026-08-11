Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /Colombia Earthquake: കൊളംബിയയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ച് ഭൂചലനം; മരണസംഖ്യ 132 കടന്നു

Colombia Earthquake: കൊളംബിയയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ച് ഭൂചലനം; മരണസംഖ്യ 132 കടന്നു

Earthquake Hits Colombia: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 132 ആയി ഉയർന്നു. 570-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST
Colombia Earthquake: കൊളംബിയയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ച് ഭൂചലനം; മരണസംഖ്യ 132 കടന്നു
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഷിജിനെയും ജോണിനെയും കണ്ടെത്താൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ
2
3
4
5