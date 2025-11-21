Earthquake: ബംഗ്ലാദേശിൽ ഭൂകമ്പം; കൊൽക്കത്തയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ ഭൂചലനം

കൊൽക്കത്ത: ബംഗ്ലാദേശിലെ ഘോരഷാൽ പ്രദേശത്തിന് സമീപം രാവിലെ 10.8 ന് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ബംഗ്ലാദേശിലെ നർസിംഗ്ഡിയിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചത്. നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി പ്രകാരം, ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഉണ്ടായ രണ്ട് മിതമായ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബംഗ്ലാദേളിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന്, കൊൽക്കത്തയിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നിവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇതുവരെ ആളപായമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നില്ല.
