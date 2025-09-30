English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Myanmar Earthquake: മ്യാൻമറിൽ ഭൂചലനം, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

ഞായറാഴ്ച മ്യാൻമറിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മറ്റൊരു ഭൂകമ്പം കൂടി ഉണ്ടായി. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി പ്രകാരം, 4.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിന് 15 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 12:25 PM IST
  • സെപ്റ്റംബർ 28 ന് മ്യാൻമറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ 4.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി
  • ഭുകമ്പം തുടരെ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത മ്യാൻമറിൽ കൂടുതലാണ്.
  • മാർച്ച് 28 ന് മധ്യ മ്യാൻമറിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 7.7, 6.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി

സെപ്റ്റംബർ 28 ന് മ്യാൻമറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ 4.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. എൻ‌സി‌എസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, അതേ ദിവസം തന്നെ 3.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.
മാർച്ച് 28 ന് മധ്യ മ്യാൻമറിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 7.7, 6.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി.സജീവമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ (ഇന്ത്യൻ, യുറേഷ്യൻ, സുന്ദർ, ബർമ്മ പ്ലേറ്റുകൾ)ക്കിടയിലാണ് മ്യാൻമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഭുകമ്പം തുടരെ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത മ്യാൻമറിൽ കൂടുതലാണ്.

