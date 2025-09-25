Venezuela Earthquake: വെനിസ്വേലയിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം, നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല

വെനിസ്വേലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നലെ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിലും ഭൂകമ്പം ബാധിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 6.21 ഓടെ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പം, പ്രദേശവാസികളിൽ ഭീതി പരത്തി.
EQ of M: 6.2, On: 25/09/2025 03:51:55 IST, Lat: 9.87 N, Long: 70.82 W, Depth: 10 Km, Location: Venezuela.
വെനിസ്വേലയുടെ എണ്ണ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെനെ ഗ്രാൻഡെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 24 കീ മീ അകലെയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണിത്. ഭൂകമ്പത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ മരകൈബോയിലും ഭൂകമ്പം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. അയൽരാജ്യമായ കൊളംബിയ, കരീബിയനിലെ അരൂബ, കുറകാവോ, ബോണെയർ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വെനിസ്വേലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും ഭൂകമ്പ മേഖലകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 1997 ൽ കരിയാക്കോയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 73 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനുശേഷം വെനിസ്വേലയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ കാര്യമായ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
