/Earthquake In Philippines: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡാനാവോയിൽ 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡാനാവോയിൽ വൻ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈലിപ്പീൻസിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 3 മന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീന്സ്, പലാവു, തായ്വാന്, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില തീരപ്രദേശങ്ങളില് സുനാമി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പസഫിക് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരമാലകൾ മൂന്ന് മീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ ഏജന്സിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു പോലീസ് കെട്ടിടത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ചിലർ ബോധരഹിതരായെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫിലിപ്പീൻസിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
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