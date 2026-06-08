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Earthquake In Philippines: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡാനാവോയിൽ 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

ജർമ്മൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ ജിയോസയൻസസ് ഭൂചലനത്തിന്റെ 8.2 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫിലിപ്പീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോൾക്കനോളജി ആൻഡ് സീസ്‌മോളജി തീവ്രത 7.0 ആയും ഇൻഡൊനേഷ്യയുടെ ഏജൻസി 7.7 ആയും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:24 AM IST
Earthquake In Philippines: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡാനാവോയിൽ 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡാനാവോയിൽ 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട
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