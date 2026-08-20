/Kenya Helicopter Crash: കെനിയയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു: ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ഉൾപ്പടെ 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നയ്റോബി: കെനിയയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് 7 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണത് മധ്യ കെനിയയിലെ സംബുരു കൗണ്ടിയിലുള്ള ഒലോലോക്വെ പര്വതനിരകളിലാണ്.
മരിച്ചത് ഇക്വഡോറിലെ ഇന്റലിജന്സ് മേധാവിയും ഭാര്യയും വിനോദസഞ്ചാരികളായ അമേരിക്കക്കാരും പൈലറ്റുമാണ്. അപകട കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലോയിസാബ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്ററാണ് തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ടൂറിസ്റ്റുകളായി രാജ്യത്ത് എത്തിയവരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ ഇക്വഡോറിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയുടെ ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽ അമേരിക്കൻ പൗരൻമാർ മരിച്ചതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ അതീവ ദുഷ്കരമാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അപകടത്തൽ കെനിയ അന്വേഷണത്തിനു ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹെലികോപ്റ്ററില് ഒരു പൈലറ്റും ആറ് യാത്രക്കാരുമുള്പ്പടെ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നതായും ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എയര്ക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടര് ഫ്രെഡ്രിക് കബുംഗെ പറഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നതിനായുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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