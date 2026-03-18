Eid Al Fitr 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ല! ​ഗൾഫിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ മറ്റന്നാൾ

റിയാദ്: ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈദ് അൽഫിത്തർ മറ്റന്നാൾ. സൗദി അറേബ്യയിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ല. തുടർന്നാണ് മാർച്ച് 20ന് ചെറിയ പെരുന്നാളാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. ഇന്ന് മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ സൗദി സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടന്നുവെങ്കിലും എങ്ങും മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ല. ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ 30 ആണ്. മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ശവ്വാൽ ഒന്ന്.
