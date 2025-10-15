EU NATO Alliance: റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി നാറ്റോയും യുറോപ്യൻ യൂണിയനും

ബ്രസൽസ്: ഡ്രോൺ ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിരോധ കവചം തീർക്കുമെന്ന് നാറ്റോ ചീഫ് മാർക്ക് റുട്ടെ അറിയിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും, നാറ്റോയും ചേർന്നാണ് ഡ്രോൺ പ്രതിരോധ മതിൽ തീർക്കുക.
പദ്ധതിയിൽ ഇരുവരുടെയും പങ്ക് വിത്യസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. നാറ്റോ സൈനിക സഹായങ്ങളാണ് ഉറപ്പാക്കുക, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതായ് രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.ഡെൻമാർക്കിലെ റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ അതിനിവേശത്തിന് മറുപടിയായി ബാൾട്ടിക് കടലിലെ സാന്നിധ്യം നാറ്റോ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പോളൻ്റിലും സമാനമായ് റഷ്യയുടെ ഡ്രോണുകൾ കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നാറ്റോ കിഴക്കൻ സെൻട്രി ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.
