Swiss Nightclub Fire Accident: പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ റിസോർട്ടിലെ പൊട്ടിത്തെറി; അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളി അധികൃതർ

ബേൺ: സ്വിറ്റ്സര്ലാന്ഡിലെ റിസോര്ട്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 40 കവിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ നൂറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അട്ടിമറിയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
സ്ഫോടനത്തില് മരിച്ചവരിലും പരിക്കേറ്റവരിലും ഭൂരിഭാഗവും വിദേശികളാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഹെല്പ് ലൈന് തുറന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ബാറില് തീജ്വാലകള് ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നോ അതിൽ എത്രപേർ മരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായാണ് റിസോർട്ടിലെ സ്ഫോടനത്തെ സ്വിസ് പ്രസിഡന്റ് ഗയ് പർമേലിൻ വിലയിരുത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിനായി നിരവധി പേർ ഒത്തു ചേർന്ന ക്രാന്സ്മൊണ്ടാനയിലെ സ്വിസ് സ്കീ റിസോര്ട്ടിലാണ്. പുലർച്ചെ 1:30 ഓടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ റിസോർട്ടിലെ ബാറായ ലേ കോൺസ്റ്റലേഷനിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.
