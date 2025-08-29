English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fighter Jet Crashes In Poland: പരിശീലന പറക്കലിനിടെ F16 തകർന്നുവീണ് പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

സംഭവസ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച അദ്ദേഹം പൈലറ്റിന്റെ മരണത്തിലും വ്യോമസേനയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:23 PM IST
  • വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലന പറക്കിലിനിടെ പോളണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു
  • അപകടത്തിൽ പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

Read Also

  1. MiG-21 Fighter Jet Crash: വ്യോമസേന മി​ഗ് വിമാനം തകർന്നു വീണു; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Trending Photos

Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
Kerala Lottery Result Today 29 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarana Keralam Result
Kerala Lottery Result Today 29 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lord Vishnu Favourite Zodiacs: ഇവർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയ രാശിക്കാർ; ലഭിക്കും സമ്പത്തും അത്യാഢംബര ജീവിതവും
5
Lord Vishnu
Lord Vishnu Favourite Zodiacs: ഇവർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയ രാശിക്കാർ; ലഭിക്കും സമ്പത്തും അത്യാഢംബര ജീവിതവും
Fighter Jet Crashes In Poland: പരിശീലന പറക്കലിനിടെ F16 തകർന്നുവീണ് പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

വാഴ്‌സ: വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലന പറക്കിലിനിടെ പോളണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു.  അപകടത്തിൽ പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം.  സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ച സെന്‍ട്രല്‍ പോളണ്ടിലെ റാഡമിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ജപ്പാനിൽ

ഈ ആഴ്ച അവസാനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദ റാഡം എയര്‍ഷോയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിശീലന പറക്കലിനിടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നതെന്ന് പോളിഷ് പ്രതിരോധമന്ത്രി വ്‌ലാഡിസ്‌ലോ കൊസിനിയാക് കാമിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവസ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച അദ്ദേഹം പൈലറ്റിന്റെ മരണത്തിലും വ്യോമസേനയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.  നിയന്ത്രണം വിട്ട വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് അഗ്നിഗോളമായി മാറുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: ആന്റി മരണപ്പെട്ട വിവരം ജിസേലിനെ അറിയിച്ച് ബി​ഗ് ബോസ്

പൊസ്‌നാനിന് സമീപത്തെ 31-ാം ടാക്ടിക്കല്‍ വ്യോമതാവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള യുദ്ധവിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലഎന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകട കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

F 16 Fighter JetPolandlatest news malayalamF-16 FighterJet Crashes

Trending News