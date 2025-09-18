English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US Fed Meeting: അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ്

വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മിതമായ വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 18, 2025, 07:20 AM IST
  • യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇന്നലെ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കാൽശതമാനം വെട്ടി കുറച്ചു
  • ഈ വർഷം ആദ്യമായാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇന്നലെ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കാൽശതമാനം വെട്ടി കുറച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യമായാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. 

എന്നും ഭയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന പലസ്തീനികളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയം; വെടി നിർത്താൻ അപേക്ഷിച്ച് മാർപാപ്പ

ഇതോടെ ഹ്രസ്വകാല പലിശനിരക്ക് 4.3 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 4.1 ശതമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം രണ്ടുതവണ കൂടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്നും 2026-ൽ ഒരു തവണകൂടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കുടിയേറ്റം, നികുതി, മറ്റ് ട്രംപ് നയങ്ങൾ എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും പണപ്പെരുപ്പത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന്  വിലയിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെഡ് റിസർവ് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റംവരുത്താതിരുന്നത്.

Also Read: 

രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഫെഡ് റിസർവ് ചെയർപേഴ്സൺ ജെറോം പവൽ അറിയിച്ചു.  ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.  ഈ തീരുമാനം വാഹന, വ്യക്തിഗത, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാപ്പലിശയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശയും കുറയാൻ സഹായിക്കും. 9 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സമാന നടപടികളുണ്ടായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

