  • Fire breaks out at Airport: ധാക്ക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്തം, വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു

ധാക്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൽ വൻ തീപിടുത്തം. പ്രദേശമാകെ പുക മൂടിയതോടെ വിമാന സർവീസിങ്ങ് നിർത്തിവെച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:48 PM IST
  • ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്ത മുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 36 അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രദേശത്ത് എത്തിചേർന്നത്.
  • കാർഗോ സോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
  • കരസേന, വ്യോമസേന, നാവികസേന, ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഗ്നിശമന, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു

ബംഗ്ലാദേശ്: ധാക്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൽ വൻ തീപിടുത്തം. പ്രദേശമാകെ പുക മൂടിയതോടെ വിമാന സർവീസിങ്ങ് നിർത്തിവെച്ചു. ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്ത മുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 36 അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രദേശത്ത് എത്തിചേർന്നത്. കാർഗോ സോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. 

ധാക്കയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഒമ്പത് വിമാനങ്ങളെങ്കിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ചാറ്റോഗ്രാമിലെ ഷാ അമാനത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും വടക്കുകിഴക്കൻ സിൽഹെറ്റിലെ ഒസ്മാനി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടു. അവയിൽ എട്ട് എണ്ണം ചാറ്റോഗ്രാമിലും ഒന്ന് സിൽഹെറ്റിലുമാണ് ഇറങ്ങിയത്. കരസേന, വ്യോമസേന, നാവികസേന, ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഗ്നിശമന, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

DhakaBangladeshairportDhaka International Airport

