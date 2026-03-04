English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drone Strike Near US Consulate: ദുബായിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

Drone Strike Near US Consulate: ദുബായിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

Israel Iran Conflict: പശ്ചിമേഷ്യ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് എംബസികൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:27 AM IST
  • ദുബായിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ
  • ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റിന്റെ സമീപത്ത് ചെറിയ തോതിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി

ദുബായ്: ദുബായിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റിന്റെ സമീപത്ത് ചെറിയ തോതിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി.

Also Read: യുഎഇയിൽ സ്കൂളുകൾ ഉടൻ തുറക്കില്ല; ഓൺലൈൻ പഠനം വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നീട്ടി

ഉടൻതന്നെ ദുബായ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചു. തീപിടുത്തത്തിൽ  പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള ഈ  ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തടുർന്ന്.  സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

ഇന്നലെ യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലും ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഫുജൈറയിൽ റോഡിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫുജൈറയിലെ ഓയിൽ റിഫൈനറി. ഇവിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തിപിടിത്തവുമുണ്ടായി. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ക്ഷമയും അനുസരണയും നിലനിർത്തുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി

റിഫൈനറിയിൽ നിന്നും കനത്ത പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മേഖലയിലെ സുപ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് ഈ കേന്ദ്രം. ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും ഈ ആക്രമണം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

