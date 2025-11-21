English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Brazil Summit Fire: കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വേദിയിലെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; പുക ശ്വസിച്ച് 13 പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരക്ഷിതൻ

Brazil Summit Fire: കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വേദിയിലെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; പുക ശ്വസിച്ച് 13 പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരക്ഷിതൻ

തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:03 AM IST
  • യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
  • ബ്രസീലിലെ ബെലെമിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി പവലിയന് സമീപം തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Brazil Summit Fire: കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വേദിയിലെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; പുക ശ്വസിച്ച് 13 പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരക്ഷിതൻ

റിയോ ഡി ജനീറോ: ബ്രസീലിലെ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വേദിയിലെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ബ്രസീലിലെ ബെലെമിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി പവലിയന് സമീപം തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. 

തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ച് 13 പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഉച്ചകോടി പ്രതിനിധികളെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീപടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഉച്ചകോടിയിലെ ചർച്ച തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്.

Also Read: Russia Ukraine Peace Plan: റഷ്യയും അമേരിക്കയും രഹസ്യ സമാധാന പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു; യുക്രൈൻ സമ്മർദ്ദത്തിൽ

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 20 മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അടക്കം പങ്കെടുത്ത ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. COP-30 ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. 

Fire accidentBrazil Climate SummitCOP30 Climate Summitതീപിടിത്തംബ്രസീൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി

